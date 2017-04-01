Джукембаев нокаутировал мексиканца и завоевал титул IBO International

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (8-0, 7 КО) в главном поединке вечера бокса в Монреале встретился с мексиканцем Косме Риверой (41-23-3, 28 КО), пишет Sports.kz.

Бой должен был продлиться десять раундов, однако казахстанец закончил его досрочно в в седьмом, когда судья остановил поединок, присудив ему победу.

Таким образом, Джукембаев стал обладателем титула IBO International. Этот титульный бой в первом полусреднем весе стал главным событием вечера бокса в «Метрополисе».

Кроме того, на вечере бокса в Монреале казахстанец Абылайхан Хусаинов (5-0, 4 КО) встретился с мексиканцем Кристианом Аррасолой (23-13-2, 16 КО). Казахстанец был значительно сильнее оппонента, сумев отправить того в нокаут во втором раунде, на отметке в 2 минуты 38 секунд.

Эта победа стала для Хусаинова шестой на профессиональном ринге и пятой одержанной досрочно.



