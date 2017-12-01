Джордж Лукас возглавил рейтинг богатейших знаменитостей США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Режиссер Джордж Лукас, придумавший киновселенную «Звездные войны» (Star Wars), назван журналом Forbes самой богатой американской знаменитостью этого года. Его состояние оценивается в $5,5 млрд. Соответствующий рейтинг опубликован в понедельник на сайте издания, передает ТАСС.

На втором месте расположился режиссер Стивен Спилберг, капитал которого достигает $3,6 млрд. На третьей позиции - популярная телеведущая и владелица собственного канала Опра Уинфри ($2,8 млрд).

Далее следуют бывший баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэперы Дидди ($820 млн) и Джей-Зи ($810 млн), гольфист Тайгер Вудс ($750 млн) и еще один рэп-исполнитель Доктор Дре ($740 млн). Замыкает рейтинг писатель Джеймс Паттерсон ($730 млн).



Ежегодный рейтинг Forbes учитывает капитал звезд, а также принадлежащих им компаний и недвижимости. В список богатейших американских знаменитостей могут попасть «граждане США, которые разбогатели благодаря своей славе, а не стали знаменитыми из-за своего богатства», отмечает журнал. Общая сумма капитала десяти участников рейтинга составляет $18 млрд (на 7,8 п. п. больше, чем в прошлом году).