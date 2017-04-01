Джейкобс прокомментировал возможный реванш с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира WBA (Regular) в среднем весе Дэниэл Джейкобс оценил вероятность своего рематча с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

«Я понимаю, что Головкин и его команда имеют свой собственный план на карьеру. Геннадий уже на последних этапах карьеры, и они хотят получить максимум. Так что, реванш со мной был бы для него не лучшим вариантом с финансовой точки зрения. Соглашаться на опасный поединок, особенно зная, что он для тебя не самый прибыльный, очень рискованно. За бой с небольшим Канело он завоюет много фанатов и получит больше денег, поэтому с точки зрения бизнеса это имеет для них больше смысла. Конечно, я 100% хотел бы реванша, но если GGG решит пойти в другом направлении, я не буду расстраиваться», - цитирует Boxingscene.com Джейкобса.

18 марта Джейкобс уступил Головкину в 12-раундовом бою единогласным решением судей.