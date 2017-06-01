Двухступенчатую систему контроля закупок в нацкомпаниях хотят ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК Сабит Ахметов на круглом столе в СЦК рассказал об особенностях законопроекта, предусматривающего законодательное регулирование закупок квазисектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект предусматривает четыре ключевых вопроса: первое - это определение Министерства финансов уполномоченным органом по утверждению единых правил закупок для всех субъектов квазигоссектора, в том числе нацхолдингов «Самрук-Казына», «Байтерек», «КазАгро», - сказал Сабит Ахметов.

Во-вторых, по его словам, документом предлагается определение Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов уполномоченным органом по контролю за закупками субъектов квазигоссектора.

В-третьих, законопроект предполагает установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок. В-четвертых, предлагается расширение круга субъектов коррупционных правонарушений путём отнесения к ним работников квазигоссектора, ответственных за проведение закупок.

Кроме того, он сообщил, что предлагается внедрить двухступенчатую систему контроля в сфере закупок субъектов квазигоссектора.

«На первом уровне контроль будет осуществляться внутренними службами контроля национальных холдингов и национальных компаний. То есть, все жалобы на действия субъектов квазигоссектора будут рассматриваться внутренними службами контроля. При этом, в случае устранения нарушений, выявленных внутренними службами контроля, должностные лица национальных компаний будут освобождаться от административной ответственности. На втором уровне контроль будет осуществляться Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов на основе обращений участников закупок, которые не согласны с решениями внутренних служб контроля. При подтверждении доводов заявителей и выявления нарушений должностные лица национальных компаний будут привлекаться к ответственности», - пояснил Сабит Ахметов.