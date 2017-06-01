Двухметровое дерево из самоцветов установил Таджикистан на ЭКСПО-2017  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане отмечается национальный день Таджикистана. Делегация из этой страны побывала в национальном павильоне Казахстана «Нур Алем» и осталась под большим впечатлением, передает корреспондент МИА «Казинформ».











«Сегодня мы были в павильоне Казахстана. Я был на нескольких ЭКСПО, и то, что сделано под руководством Президента Казахстана, действительно впечатляет. Это заслуга Президента и народа Казахстана, которые за 25 лет смогли достичь тех высот, которые мы сегодня видим. Казахстан - наш важнейший партнер в торгово-экономических отношениях. Казахстан - это локомотив, который ведет за собой всю Центральную Азию», - сказал в ходе пресс-конференции начальник управления зарубежных связей исполнительного аппарата президента Таджикистана Бобозода Гуломджон.





Глава делегации - министр энергетики и водных ресурсов республики Усмонзода Усмонали отметил, что потратил час только на то, чтобы обойти два этажа. Так как сегодня национальный день Таджикистана, время для ознакомления со сферой было ограничено. Делегация планирует посетить остальные шесть этажей в другие дни.

Экспозиция Таджикистана на тему использования водных ресурсов расположена в павильоне «Шелковый путь» и знакомит гостей с информацией о количестве ледников, рек, озер, минеральных и термальных источниках. Здесь можно увидеть макеты основных гидроэлектростанций.





Культурно-историческая стена повествует о празднике Наурыз, исторических местах, интересных для туристов, а также о том, чем богат Таджикистан. У входа установлено двухметровое «Дерево счастья» из камней-самоцветов: лазурита, тигрового глаза, змеевика, ониксов, амазонита, гранита, кристаллов горного хрусталя, халцедона, яшмы. Дерево было изготовлено по заказу президента страны. Для его создания понадобилось более 12 тысяч камней.





Из представленных разработок на ЭКСПО-2017 Таджикистану интересны технологии получения энергии солнца и ветра.

Почти 98% республики охватывает единая энергосистема, 95% энергии производится из гидроресурсов. В нее не входит только один регион - горный Бадахшан, расположенный в 500 км от центра. Есть местности между деревнями, где живут 50-100 семей, и для них строить большие гидроэлектростанции было нецелесообразным.











