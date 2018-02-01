Двухлетний ребенок скончался в одной из стоматологических клиник в Караганде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Караганде умер двухлетний ребенок после введения внутривенной анестезии в одной из стоматологических клиник города, сообщает ekaraganda.kz.
Подруга семьи, в которой произошло горе, Ольга Никулина, обратилась в СМИ по просьбе родителей умершего мальчика, чтобы рассказать о ситуации, случившейся с ее друзьями 22 февраля 2018 года. По словам женщины, в тот день родители Семёна, которому в июне текущего года должно было исполниться два года, повезли мальчика в частную стоматологическую клинику Караганды. Лечить кариес решено было под наркозом. Введение внутривенной анестезии вызвало анафилактический шок, что впоследствии привело к смерти ребенка.
Ольга Никулин рассказала, что и она, и родители мальчика являются гражданами Российской Федерации.
- Мы военнослужащие, проходим службу в Казахстане по контракту, - рассказала Ольга.- У Семёна возник кариес. Было восемь кариозных зубов. Решено было поехать в клинику «TINY DENT», расположенную по адресу улица Сатыбалдина, 2, которую нашли по отзывам.
Родители мальчика в клинике подписали два документа: информированное согласие пациента на анестезию и на стоматологическое вмешательство, где была указана информация о возможных рисках применения препарата.
- Мама мальчика предупреждала врачей, что у него наблюдалась аллергическая реакция на некоторые пищевые продукты. Перед введением анестезии, врачами не была сделана проба на аллергическую реакцию, - говорит Ольга Никулина.
Женщина рассказала, что как только Семёну ввели препарат, ему стало плохо.
- Произошла остановка сердца. Они пытались спасти его сами, ввели адреналин, затем вызвали скорую помощь, - рассказывает Ольга Никулина.
По словам подруги семьи, Семён около пяти минут находился в состоянии клинической смерти. Карета скорой помощи приехала быстро.
- Сердце запустили, и повезли его в больницу, в реанимацию. На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер. Примерно в два часа ночи мальчик скончался, - говорит Ольга.
Родители мальчика написали заявление в полицию. Тело ребенка повезли в Россию, в Омскую область. Семёна решили похоронить там.
- После похорон они вернутся, сейчас им дали 25 дней отпуска. Это ужасная трагедия, - сказала Ольга Никулина.
Разговор с клиникой «TINY DENT» сложился следующим образом. После получения информации о том, что в клинику звонит корреспондент, девушка на том конце провода ответила следующее:
- Вы хотели узнать что-то, спрашивайте. Вы можете со мной поговорить.
- Кем вы являетесь?
- Ну, мы вообще не можем какую-либо информацию предоставлять, кем мы являемся и так далее, потому что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК на основании статьи 201 о недопустимости разглашения данных досудебного расследования, мы не можем вообще никаких данных давать о том, что сейчас происходит в клинике, - ответила сотрудница клиники.
- Вы просто скажите, кем являетесь. Я еще ничего не спрашивала.
- Администратор, меня зовут Динара.
- Видимо, вы уже поняли, по какому вопросу я звоню. Хотелось бы уточнить
- был ли в вашей клинике факт того, что после введения анестезии двухлетнему пациенту, у мальчика остановилась дыхательная и сердечная деятельность?
- Факт в клинике был какой-то, да. Ребенка увезли на скорой помощи, он дышал, сердце работало. Скорая помощь забрала его в таком состоянии, больше я вам сказать ничего не могу, - ответила Динара.
- То есть врачи действовали согласно всем правилам, нормам, соблюдая дозировку препарата, проверив аллергическую реакцию?
- Я, как администратор, не могу комментировать действия врачей.
- Как я могу связаться с кем-то из администрации клиники?
- Давайте я передам ваши данные, скажу, что вы звонили, - ответила Динара.
Звонков от руководства клиники не поступало. В Управлении здравоохранения Карагандинской области по данному факту развернутый комментарий пообещали дать в понедельник, 26 февраля.
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