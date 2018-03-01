Двухлетний мальчик утонул в бассейне в Южном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двухлетний мальчик утонул в бассейне во дворе частного дома в Южно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Группу государственного языка и информации ДЧС ЮКО.

«18 марта в 19.00 в селе Манкент Сайрамского района, во дворе частного жилого дома по ул.Набережная, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в бассейн и утонул мальчик 2016 года рождения», - сообщил сегодня на пресс-конференции в кризисном центре ДЧС ЮКО заместитель начальника департамента полковник Е. Бахаев.

В 2017 году случаи на воде в январе-марте не были зарегистрированы. А с апреля по сентябрь прошлого года утонули 18 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Из-за участившихся случаев на воде по причине недосмотра родителей Департамент по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области обращается с просьбой к родителям не оставлять детей без присмотра, не позволять им играть возле арыков, каналов, бассейнов во дворе дома.



