Дворец школьников в Петропавловске станет центром детского туризма

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин посетил строящийся микрорайон «Жас Оркен» в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже в августе здесь появится Дворец школьников. По задумке местной власти, он должен стать центром IT-технологий в регионе. Здесь планируют организовать множество познавательных кружков и развлечений. В том числе киностудию, кабинеты киберзащиты и виртуальной реальности, лабораторию программирования и многое другое.

«Здесь будут собраны такие уникальные вещи, которые привлекут детей не только из соседних регионов страны, но и России», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Сейчас на стройплощадке работы идут полным ходом. Директор подрядной организации ТОО BI Civil Construction Виктор Богма рассказал А. Мамину, что уже выполнили земляные работы, заложили фундамент, каркас первого и второго этажей, начали заполнение каркаса и монтаж каркаса третьего этажа. Подвели наружные сети водоснабжения и водоотведения. В марте начнут фасад и витражи. Строительство дворца обойдется в 3,6 миллиарда тенге.

«Времени осталось не так много - шесть месяцев. График очень напряженный. Нужно интенсивно работать. Вопрос качества - самый главный», - подчеркнул Аскар Мамин.







В этом же микрорайоне строится жилой дом на 332 квартиры, предназначенные для вкладчиков Жилстройсбербанка. Планируют в этом доме разместить два детских мини-центра на 90 мест каждый. Директор ТОО «Основание» Сергей Тимофеев говорит, что сдадут дом в первом полугодии 2019 года. Реализация проекта обойдется в 3,7 миллиарда тенге.

В новом микройрайоне появятся школа, казахский театр, жилые дома с современной наружной отделкой. Уже возвели теннисный центр и Дворец спорта.



