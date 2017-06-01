Дворец школьника с IT-центром построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске застраивается новый микрорайон «Жас Оркен», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сегодня в областном акимате утверждали эскиз застройки по благоустройству территории от въездного кольца до ул. Б.Петрова с организацией скверов и улучшению облика фасадов существующих зданий.





Несколько кварталов общей площадью свыше 60 га в южной части города, на въезде в областной центр, приобретут новый облик. Сейчас полным ходом идет снос строений, расположенных на первой линии улицы Жамбыла. На их месте построят 7 жилых комплексов. В Петропавловске появятся первые 18-ти этажные жилые дома.

Помимо домов, в новом микрорайоне поставят здание прокуратуры, театр на 500 мест, Дворец школьника и теннисный центр. Строительство последнего уже началось. Подрядчик заверяет, что весной 2018 года теннисный центр уже сдадут в эксплуатацию.

Проектно-сметная документация на строительство Дворца школьника разрабатывается.





«В нем проектируется более 40 кабинетов для занятий в кружках, 4 мастерских, 8 лабораторий, 3 выставочных зала. Предусматривается концертный, актовый и конференц-залы, медиатека, музей, живой уголок и студия звукозаписи», - сообщил врио руководителя управления архитектуры и градостроительства Жаслан Кабиев.

Аким области отметил, что во Дворце школьника будет расположен IT-центр.

«На прошлой неделе мы встречались с айтишниками нашего города. У нас IT-технологии уже используются в сельском хозяйстве. К примеру, у Геннадия Зенченко в животноводстве очень много процессов компьютеризировано. Мы разместим наших компьютерщиков в этом здании и создадим площадки для обсуждения тех или иных тем: сельское хозяйство, городское освещение и другие», - сказал Кумар Аксакалов.

Планируется, что здание будет четырехэтажным общей площадью порядка 13,5 тысяч «квадратов», рассчитано на 1800 детей.

«На дорожно-транспортном кольце, при въезде в город, предлагаем установить памятник Кожабергену жырау. Территории, прилегающие к кольцу, будут благоустроены: разбиты небольшие скверы, высажена живая изгородь и деревья вдоль ограждения производственных территорий, обустроены дорожки, установлены фонари и скамейки», - рассказал Жаслан Кабиев.

Строительство объектов в новом микрорайоне будет осуществляться как за счет государственных, так и частных средств.