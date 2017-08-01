АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двоих подозреваемых в участии в ОПГ задержали в Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, оперативниками при содействии бойцов спецназа задержаны двое подозреваемых в причастности к организованной преступности.

«В Карасайском районе задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 3 млн тенге, совершенном в отношении алматинца.

В селе Байдибек Енбекшиказахского района задержан 27-летний местный житель, у которого изъято травматическое оружие, схожее с пистолетом «ТТ». Оба задержанных подозреваются в причастности к оргнизованным преступным группам. Кроме того, травматическое оружие в виде пистолета «Стриммер» также изъято у 22-летнего парня» - говорится в сообщении.

Двое из трех задержанных помещены под стражу.