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Двоих подозреваемых в участии в ОПГ задержали в Алматинской области

Двоих подозреваемых в участии в ОПГ задержали в Алматинской области
17 Августа 2017 12:48 73

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двоих подозреваемых в участии в ОПГ задержали в Алматинской области. 

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, оперативниками при содействии бойцов спецназа задержаны двое подозреваемых в причастности к организованной преступности.

«В Карасайском районе задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 3 млн тенге, совершенном в отношении алматинца.
В селе Байдибек Енбекшиказахского района задержан 27-летний местный житель, у которого изъято травматическое оружие, схожее с пистолетом «ТТ». Оба задержанных подозреваются в причастности к оргнизованным преступным группам. Кроме того, травматическое оружие в виде пистолета «Стриммер» также изъято у 22-летнего парня» - говорится в сообщении.

Двое из трех задержанных помещены под стражу.

 

 

Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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