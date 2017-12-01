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Двое прохожих разрулили дорожную пробку в Астане

20 Декабря 2017 01:14 858
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Двое прохожих разрулили дорожную пробку в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автолюбители разместили в соцсети ролик и поблагодарили неизвестных прохожих за помощь в регулировании движения в одном из микрорайонов столицы, передает МИА «Казинформ».


Двое прохожих разрулили дорожную пробку в Астане
«18.12.17 в 19.45 на перекрёстке возле магазина «Жастар» была огромная пробка из-за того, что два квартала были без света, не работали светофоры начиная с м-она Целинный до ули-цы Бараева, и эти просто двое прохожих парень и мужчина, как настоящие регулировщики, регулировали движение на перекрёстке. Большое им спасибо!!!», - сообщили авторы ролика.

Ролик размещен в Инстаграм astana.day.kz.

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Ключевые слова: Астана, Видео,
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