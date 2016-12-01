Двое мужчин приговорены к 9 годам за похищение водителя и его девушки в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин приговорены к 9 годам лишения свободы за похищение водителя и его девушки в Актобе, сообщает diapazon.kz.

«Двое друзей Нури Бешли-Оглы и Рустамжон Юсупов ехали из Москвы в Тараз, передвигавшись на попутных машинах. Оказавшись в Актобе, они остановили ВАЗ-2115 и, угрожая, заставили водителя везти их в Тараз. В машине также была девушка водителя. Почти в 3 часа ночи мужчины продиктовали номер сотового и заставили пленника написать СМС-сообщение, что если они не доедут, то адресат должен будет отомстить за них семье водителя. СМС до адресата не дошло», - говорится в информации.



По пути водителя предупредили, что если он подаст знак полиции, то его девушке свернут шею. В пути разгоняли машину до 160 километров и пугали пленников, что могут все четверо разбиться и погибнуть. Обо всем этом рассказал водитель и его девушка в ходе следствия. Позже в «Приоре» кончился бензин. Злоумышленники отправились дальше на другой попутке. Их пленники, освободившись, обратились за помощью к водителям фур, те позвонили в полицию. В итоге обоих похитителей задержали. Рустамжон Юсупов жил в Кыргызстане, Бешли-Оглы - житель Тараза.



В суде оба заявили, что водителя не били, физически его ни к чему не принуждали. Гособвинитель Нурлан Сандыбай в прениях просил суд признать подсудимых виновными сразу по трем статьям: «Похищение человека», «Угон» и «Грабеж». Водитель и его девушка их не простили, но предъявлять претензий не стали.



Суд приговорил 24-летнего Нури Бешли-Оглы и 23-летнего Рустамжона Юсупова к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.