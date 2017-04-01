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Двое детей пострадали от столкновения автобуса и бетономешалки в Астане

Двое детей пострадали от столкновения автобуса и бетономешалки в Астане
11 Апреля 2017 18:49 112

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетономешалки и пассажирского автобуса, в результате которого двое детей были доставлены с ушибами в больницу. Сейчас они уже дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным данным столичного департамента внутренних дел, автобус, следуя по проспекту Тлендиева, поворачивал на переулок Келешек и допустил столкновение с грузовым автотранспортом - бетономешалкой, который ехал прямо.

«В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры автобуса №46, 2015 и 2007 года рождения, были доставлены в медучреждение и после осмотра медиков отпущены домой. У них были ушибы. В автобусе находились 6 пассажиров, это была конечная остановка», - сообщили в ДВД.

Других пострадавших нет. В настоящее время полицейские проводят проверку.

 

 

Ключевые слова: Астана, МВД РК, ДТП,
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