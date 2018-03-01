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Движение пригородных маршрутов в Астане остановлено из-за сильного гололеда

20 Марта 2018 20:43 287
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Движение пригородных маршрутов в Астане остановлено из-за сильного гололеда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Движение пригородных маршрутов в столице остановлено из-за гололеда. Об этом компания «Astana LRT» сообщила в Фейсбук.

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«В связи с погодными условиями (сильный гололёд) движение пригородных маршрутов №300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316 приостановлено. Приносим свои извинения!», - говорится в сообщении компании «Astana LRT».

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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