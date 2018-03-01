Движение пригородных маршрутов в Астане остановлено из-за сильного гололеда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Движение пригородных маршрутов в столице остановлено из-за гололеда. Об этом компания «Astana LRT» сообщила в Фейсбук.

«В связи с погодными условиями (сильный гололёд) движение пригородных маршрутов №300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316 приостановлено. Приносим свои извинения!», - говорится в сообщении компании «Astana LRT».