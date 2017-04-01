Две теплостанции в Усть-Каменогорске поменяли собственника

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Корпорация AES и ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) сегодня объявили о подписании сделки по продаже Усть-Каменогорской ТЭЦ и Согринской ТЭЦ, принадлежащих AES, компании ККС. Сделка была одобрена антимонопольным ведомством, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«AES планирует продолжить свою работу в энергетическом секторе Казахстана посредством эксплуатации двух гидростанций в регионе. Сейчас мы ведем переговоры с Правительством Казахстана по продлению концессии данных гидростанций, - сказал Марк Грин, президент европейского стратегического бизнес-подразделения AES. - AES уже взяла на себя обязательство поддержать EХРО-2017, важное глобальное мероприятие, которое будет проходить в Казахстане в этом году».

Как сообщили в энергокомпании, располагая установленной электрической мощностью 372,5 МВт и тепловой мощностью 881,7 Гкал/час, Усть-Каменогорская ТЭЦ является крупнейшим производителем электроэнергии в Восточно-Казахстанской области. На станции работают 515 человек. Станция также поставляет тепловую энергию крупным промышленным предприятиям и покрывает 80% нагрузки жилищно-коммунального сектора города. В ноябре 2016 года был введен в эксплуатацию новый турбоагрегат №12 мощностью 120 МВт. Этот инвестиционный проект, являясь одним из крупнейших в электроэнергетическом секторе Казахстана, не только увеличил объем генерации станции, внеся вклад в сокращение дефицита энергии в Восточном Казахстане, но и способствовал повышению надежности и эффективности.



Согринская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой около 4000 потребителей в поселках Новая Согра, Радужный, Солнечный. Кроме того, Согринская ТЭЦ поставляет электроэнергию для ряда промышленных предприятий Усть-Каменогорска. На станции работают более 240 высококвалифицированных местных специалистов.



Напомним, компания «Казахстанские коммунальные системы» работает в энергетическом секторе на территории Республики Казахстан. Группа ККС представлена в Карагандинском и Южно-Казахстанском регионах, в ней работают порядка 11 тысяч человек.