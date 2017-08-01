Две финансовые пирамиды выявили в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления организованной преступностью ДВД ВКО выявили сразу 2 факта создания и руководства финансовой пирамиды в городе Семее, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента внутренних дел области.

Финансовые пирамиды организовали три местных жительницы города Семей - 46 лет и две по 47 лет. «Предприимчивые» дамы снимали презентабельный офис в одном из торговых домов города.

Пока ущерб от деятельности финансовых пирамид в обоих случаях оценили в 700 000 тенге. Жертвами мошенников стали 57-летняя и 56-летняя жительницы города. Возможно, сумма ущерба и число обманутых людей гораздо больше, но пока поступили заявления только от двух человек, уточнили в ДВД.

Уголовное производство по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой) передано в суд для принятия процессуального решения.

«Принцип работы этой финансовой пирамиды, в том, что представители финансовых организаций массово вовлекают людей обещанием за кротчайший срок огромной прибыли. При этом убедительно говорят, что ни одна организация, ни один банк не сможет достичь такого большого успеха, как они, за короткое время. И если человек внесет свои денежные средства, то процентная ставка очень выгодна для вкладчика», -комментирует представитель пресс-службы ДВД ВКО Айгерим Нургазина.

Представители организации, на первый взгляд, очень грамотны, финансово «подкованы», объясняют клиенту очень доходчиво, показывают красивые буклеты, разъясняют динамику роста дохода. Убеждают, что клиент ничем не рискует, вложив денежные средства. На прямые вопросы клиентов, как зарабатывают и куда вкладывают полученные средства, дать четкого и ясного ответа не могут, но при этом заводят разговор о «серьезных» партнерах и «высокодоходных» проектах, придавая эффект значимости, отметили в полиции.

«В ходе беседы объясняют, что если клиент приведет нового клиента, то будет иметь дополнительный доход. И в целях доказательства своих слов на счет клиента переводят незначительную сумму «легких» денег, обосновывая, что чем вы в этом месяце поощрены, так как привлекли нового человек, тем самым заработали дополнительный поход, помимо положенных процентов. И вкладчик в целях дальнейшего обогащения прикладывает еще больше усилий, чтобы завлечь новых клиентов, однако второй перевод уже не осуществляется или откладывается на неопределенное время. Тем самым, пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения Казахстана в созданные финансовые пирамиды», - заключила Айгерим Нургазина.