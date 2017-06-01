ДВД Астаны начал проверку после появления видео с ребенком за рулем авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Астаны начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором видно, что за рулем авто вместе с водителем находится и ребенок, передает МИА «Казинформ».

Видео с явным нарушением ПДД опубликовал глава Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая Дорога» Арсен Шакуов.

«На наш номер whatsapp +7700 7172 102 прислали эту видеозапись, приславший поясняет, что данная «камри» подрезала и виляла из стороны в сторону, подумали, что пьяный, но оказалось, за рулём - внимание - младенец, совсем ребёнок, которому даже дела нет, за рулём он или нет. Возмущает только факт наплевательского отношения родителя, ну или кто посадил на колени к себе, за руль ребёнка», - написал в группе в Фейсбуке «Общая дорога» Арсен Шакуов.

В комментариях к видео пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина сообщила, что «ДВД Астаны проводится проверка по данному факту».