Два «золота» и «серебро» завоевали атырауские парадзюдоисты в Турции

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Две золотые и одну серебряную медали завоевали атырауские парадзюдоисты в Турции, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это были очень престижные международные соревнования. Конкуренция была очень жесткой. Победителями соревнований стали наши парадзюдоисты Ануар Сариев в весе до 60 кг и Галимжан Махметов в весе до 90 кг. Серебряную медаль завоевал Даулет Темиржан, выступавший в весовой категории до 73 кг», - сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.

В международном турнире принимали участие спортсмены из 9 стран.