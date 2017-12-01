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Два золота и серебро завоевали атырауские парадзюдоисты в Турции
20 Декабря 2017 15:22 507
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Две золотые и серебряную медали завоевали атырауские парадзюдоисты в Турции, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это были очень престижные международные соревнования. Конкуренция была очень жесткой. Победителями соревнований стали наши парадзюдоисты Ануар Сариев в весе до 60 кг и Галимжан Махметов в весе до 90 кг. Серебряную медаль завоевал Даулет Темиржан, выступавший в весовой категории до 73 кг», - сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.
В международном турнире принимали участие спортсмены из 9 стран.
Ключевые слова: Спорт, Атырауская область,
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