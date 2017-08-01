Два завода откроются в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Опытный завод гидрометаллургии строят в Карагандинской области, а на Шубаркольском месторождении будет создан завод по производству спецкокса мощностью 210 тысяч тонн в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития региона Галымжан Жумасултанов, новые предприятия будет модернизированными.



«Ряд системообразующих предприятий проводят модернизацию и цифровизацию производства. В текущем году на эти работы они инвестируют порядка 185 миллиардов тенге. В частности, компания «АрселорМиттал Темиртау» - 80 миллиардов тенге, «Казахмыс» - 75 миллиардов 800 миллионов тенге, «ШубаркольКомир» - 16 миллиардов 800 миллионов тенге, Жезказганский горно-обогатительный комбинат - 13 миллиардов тенге», - сказал Галымжан Жумасултанов.



Глава управления сообщил, что строится опытный завод гидрометаллургии в Жезказганском регионе. Ввести его в эксплуатацию планируется в марте 2018 года.



«На Шубаркольском месторождении реализуются проекты по диверсификации производства, также будет создан завод по производству спецкокса мощностью 210 тысяч тонн в год. Кроме того, компания «АрселорМиттал Темиртау» завершает реконструкцию агломашины № 6. Там планируется начало строительства установки печь-ковша № 3», - сказал Галымжан Жумасултанов.



Запланирована реализация в этом год 9 проектов на сумму 9 миллиардов 300 миллионов тенге. Будет создано 501 новое рабочее место. Из девяти проектов запущены три, где созданы 159 рабочих мест с вложенными инвестициями в размере около 3 миллиардов 500 миллионов тенге.