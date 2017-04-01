Два района подтоплены в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два населенных пункта в Карагандинской области подтоплены паводками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной комплекс противопаводковых мероприятий в Карагандинской области сосредоточен в Каркаралинском, Шетском районах. Там работает водооткачивающая техника, ведется расчистка входных и выходных оголовков водопропускных труб, создаются русла для оттока паводковых вод, идет ворошение снега. Силами департамента по ЧС и местных исполнительных органов ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды», - сообщил пресс-секретарь департамента по ЧС Куаныш Муталлапов.

На сегодняшний день имеются незначительные переливы на трех участках автодорог местного значения и одном участке республиканского значения.









В Шетском районе из-за подъема уровня воды в реке Шерубай-Нура произошел перелив через подъездной путь к селу Шопа, в результате чего движение транспортных средств полностью закрыто. В районе перелива выставлены полицейские посты.

Ведутся работы по очистке и расширению русла водоотводного канала, откачиваются талые воды с помощью спецтехники, жители вывозят снег с территории своих домов.



Руководитель областного противопаводкового штаба, заместитель акима Карагандинской области Андрей Ляпунов, обследовав крупные водохранилища и паводкоопасные участки, поручил балансосодержателям крупных водохранилищ обеспечить безаварийных пропуск паводковых вод и своевременно регулировать сбросы с них.









«Чтобы не было заторов, на реках организованы работы по подрыву льда. Отработаны эвакуационные мероприятия, создаются защитные дамбы, проводится круглосуточный мониторинг уровня воды в реках», - отметил Куаныш Муталлапов.