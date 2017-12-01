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Два поезда перенаправили на другой вокзал Астаны из-за ложного звонка

25 Декабря 2017 20:27 330
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Два поезда перенаправили на другой вокзал Астаны из-за ложного звонка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских поезда были перенаправлены на другой железнодорожный вокзал Астаны в связи с телефонным звонком о минировании. Об этом сообщила пресс-служба  АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Кроме того, поезд №4 сообщением «Астана - Алматы-2» был отправлен с вокзала «Астана-Нұрлы жол» с опозданием на 1 час 11 минут, при этом прибытие на станцию Алматы-2 планируется без опозданий. Также были организованы автобусы для обогрева посетителей вокзала.

Телефонный звонок о том, что на железнодорожном вокзале «Астана - Нұрлы жол» заложено взрывное устройство, поступил 25 декабря в службу «102».  

Антитеррористический центр передал данную информацию руководству вокзала для проведения эвакуации пассажиров и работников вокзала. В оперативном порядке пассажиры были оповещены о необходимости соблюдения спокойствия во время эвакуации из здания вокзала. Для проведения работ по обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Руководством АО «НК «ҚТЖ» проведены все необходимые меры по обеспечению безопасности на вокзале «Астана-Нұрлы жол» в соответствии с нормативно-правовыми актами по чрезвычайным ситуациям. 

В настоящее время вокзал «Астана-Нұрлы жол» работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, звонок оказался ложным. Как уточнили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДВД, подозреваемый задержан.  «Благодаря оперативно принятым мерам полицейскими установлен и задержан 25-летний мужчина. Проводится досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет», - пояснили в ДВД.

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия, КТЖ,
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