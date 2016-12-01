Два подпольных цеха Атырау выпускали масло под маркой Shell

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырау осужден владелец подпольного цеха, занимавшийся изготовлением контрафактных моторных масел под логотипом известного мирового бренда «Shell», сообщает служба экономических расследований ДГД по Атырауской области.

Установлено, что директор товарищества с ограниченной ответственностью оборудовал в Атырау 2 подпольных цеха по изготовлению контрафактной продукции масла под логотипом известного мирового бренда «Shell» для дальнейшей реализации юридическим лицам.

По данному факту Службой экономических расследований начато досудебное расследование по ст.222 ч.1 УК РК (незаконное использование чужого товарного знака).

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Постановлением суда №2 г. Атырау гражданин А. признан виновным, 26 декабря уголовное дело прекращено в связи с актом амнистии. Приговор в законную силу не вступил.