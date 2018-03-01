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Два новых завода построят в Караганде

6 Марта 2018 00:19 757
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Два новых завода построят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Иностранные партнёры построят в Караганде два новых завода, передает eKaraganda.

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Уже к концу 2018 года инвесторы из Китая реализуют в Караганде первый проект - строительство металлоплавильного завода компанией ТОО «Forever Fourshing Co. Ltd». Объём инвестиций составит 7,4 миллиардов тенге.

Планируемый объём производства - 300 тысяч тонн в год, из которых 80% пойдёт на экспорт. География поставок продукции распространится на Россию, Иран, КНР.

Запуск второго завода, по производству кабельной продукции планируют на 2021 год, а уже к 2024 году он выйдет на проектную мощность. Производство и реализация различных видов кабеля обойдётся инвесторам ТОО «ХУА ТУН (ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ) КАБЕЛЬ» в 13,6 миллиардов тенге.

«Анализ вывел спрос на шахтный кабель, силовой кабель, - говорит Аскар Оразбеков, заместитель директора ТОО «Forever Fourshing Co. Ltd.». - Рынок кабельной продукции Казахстана в настоящее время в значительной степени зависит от импортной готовой продукции. Основные поставки приходятся на Россию. В целом, ёмкость кабельной продукции страны составляет около 400-500 миллионов долларов США».

Отметим, что оба завода будут построены за счёт иностранных партнёров.

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Строительство, Инвестпроекты,
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