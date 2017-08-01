Два млн тонн угля требуется Петропавловской ТЭЦ-2 на отопительный сезон

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На Петропавловской ТЭЦ-2 готовятся к предстоящему отопительному сезону, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Продолжается ремонтная кампания для повышения надежности работы основного и вспомогательного оборудования и снижения расходов топливно-энергетических ресурсов.

«Ремонтные работы ведутся согласно графику. К концу сентября планируется завершить капитальный ремонт турбоагрегата № 2 и капитальный ремонт дымовой трубы № 1. Таким образом, в осенне-зимний период 2017-2018 годов будут работать в среднем десять котлоагрегатов и семь турбоагрегатов», - сказал и. о. главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 Вадим Ягодин.

По инвестиционной программе реконструкции и модернизации оборудования ТЭЦ-2 запланирована автоматизация турбоагрегата с полномасштабными функциями контроля и управления, реконструкция топливно-транспортного цеха с реконструкцией разогревающего устройства, схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2.

Сейчас на 95% выполнены работы по прокладке магистрали «нитка Север», ведутся работы по монтажу теплоизоляции. Это позволит улучшить качественные показатели подачи тепла до конечного потребителя, минимизирует гидравлические потери в сети станции.

«Для подготовки к осенне-зимнему периоду на складе Петропавловской ТЭЦ-2 запланировано накопление эксплуатационного запаса топлива в размере 160 тыс. тонн угля. Графики на поставку угля согласованы и с собственником вагонов, и с поставщиком топлива. Петропавловская ТЭЦ-2 готовит документы для получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду», - проинформировал Вадим Ягодин.

Всего Петропавловской ТЭЦ-2 на отопительный сезон требуется порядка 2 млн тонн угля.