Два малыша оказались заблокированными в квартире в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Семее спасены годовалый и двухлетний малыши, которые оказались заблокированными в квартире, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте по ЧС.

Молодая мама вышла из квартиры в многоквартирном доме на 35 квартале во двор, чтобы развешатьбелье, а, вернувшись, обнаружила дверь своей квартиры закрытой изнутри. В квартире остались двухлетний ребенок и годовалый малыш. В панике женщина обратилась за помощью к спасателям.

Звонок поступил на пульт «112» в 14:45. К месту вызова было направлено отделение спасателей в составе 4-х человек.

Прибыв на место происшествия, спасатели СПЧ-2 демонтировали замок входной двери с применением шанцевых инструментов. В 15 часов 05 минут в результате проведения аварийно-спасательных работ все закончилось благополучно. Дети были спасены и переданы матери.

Спасатели обращаются ко всем родителям и горожанам с напоминанием о том, что нельзя оставлять детей одних без присмотра. Только с начала этого года по области спасателями из похожих ситуаций было спасено и эвакуировано 215 детей.

В случае возникновения неожиданных ситуаций, угрожающих и опасных для жизни и здоровья, нужно незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

Спасатели помогают гражданам в таких ситуациях, когда в квартире заблокированным оказывается маленький ребенок, пожилой человек, инвалид, которые не могут самостоятельно открыть дверь изнутри. Угрозой для жизни является также и оставленная включенная газовая, электрическая плита, нагревательные электроприборы, то есть все, что может служить причиной пожара или взрыва.