Два казахстанских боксера добавлены в андеркарт к Дэниэлу Джейкобсу
20 Марта 2018 07:00 86
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 апреля в Бруклине (США, штат Нью-Йорк) состоится вечер бокса, хедлайнерами которого станут американец Дэниэл Джейкобс (33-2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26-0, 10 КО), сообщает Sports.kz.
Ранее стало известно, что в рамках этого мероприятия состоится дебют на профи-ринге казахстанского боксера Данияра Елеусинова.
Его соперник по шестираундовому бою в полусреднем весе пока неизвестен. Также на сайте BoxRec.com в списке участников числится еще один казахстанец - Димаш Ниязов (13-0-3, 6 КО). Кто выйдет в ринг против «лучшего полицейского Нью-Йорка» также пока не сообщается.
Ключевые слова: Спорт,
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