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Два дня отдохнут казахстанцы на День Конституции и Курбан Айт

Два дня отдохнут казахстанцы на День Конституции и Курбан Айт
17 Августа 2017 17:46 350

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочая неделя в конце лета - начале осени для казахстанцев продлится всего три дня. Граждане отдохнут в среду в честь Дня Конституции, а в пятницу - Курбан Айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День Конституции, который отмечается ежегодно 30 августа, выпадает на среду. Согласно календарю праздничных и выходных дней на 2017 год, казахстанцы смогут отдохнуть только один день - в среду.

Первый день мусульманского праздника Курбан Айт в этом году выпадает на 1 сентября - пятницу. Религиозные праздники в Казахстане, согласно пункту 5 Статьи 84 Трудового кодекса РК, являются нерабочими независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности.

Таким образом, четверг будет обычным рабочим днем, пятница - выходной, а далее еще 2 выходных подряд - 2 и 3 сентября (суббота и воскресенье). Никаких дополнительных переносов не предусматривается.

Ключевые слова: Религия,
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