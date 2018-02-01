Два директора школ уволены за поборы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за жалоб родителей в 2017 году были освобождены от должности два директора общеобразовательных школ. Об этом на пресс-конференции рассказали в городском департаменте Агентства по делам государственной службы.

«По общеобразовательным учреждениям и детским садам в Алматы проводится жесткая политика по пресечению случаев побора денег. В 2017 году уволили двух директоров школ, только за то, что кто-то из родителей пожаловался», - сказала руководитель департамента Айгуль Байханова.

Она также отметила, что родители тоже причастны к культуре «взяткодательства».

«Все, что творится в школах - эти поборы, это все исходит от самих родителей. Родители из лучших побуждений для своего ребенка начинают задаривать подарками педагога, предлагать деньги. Все к этому и приводит. В прошлом году мы проводили анализ коррупционных рисков в управлении образования, и нами было рекомендовано убрать эти все общественные фонды, которые созданы при школах. Потому что это своего рода легализованная «кормушка». В Алматы очень хорошие бюджеты для школ - 95 млрд тенге выделено в этом году на образование. Нет ни одной школы, которую недофинансировали, средства огромные», - добавила департамента А.Байханова.



Также председатель попечительского совета Transparency Kazakhstan Марат Шибутов добавил, что школьный бюджет можно узнать на сайте управления образования.

«У нас единственный регион, где бюджет школ и колледжей вывешен на сайте управления образования. Там четко видно, на что выделяются средства, сколько на ремонт, а сколько на канцелярские товары, интернет. Родители могут проследить, на что тратятся деньги, и не сдавать на ремонт, интернет и прочие расходы», - сказал М. Шибутов.