Два человека пострадали в ДТП в Алматы
5 Марта 2018 09:43 238
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в ДТП, произошедшем в понедельник утром в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Авария произошла на пересечении улиц Сатпаева и Егизбаева. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоял на перекрестке по улице Сатпаева на красный сигнал светофора. Внезапно в него на полном ходу влетела BMW.
В результате столкновения пострадало 2 человека - водитель и пассажир BMW. Также со слов очевидцев, находившиеся в BMW могли быть в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства ДТП установит полиция Алматы.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, ДТП,
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