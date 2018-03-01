Два человека пострадали в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в ДТП, произошедшем в понедельник утром в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла на пересечении улиц Сатпаева и Егизбаева. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоял на перекрестке по улице Сатпаева на красный сигнал светофора. Внезапно в него на полном ходу влетела BMW.

В результате столкновения пострадало 2 человека - водитель и пассажир BMW. Также со слов очевидцев, находившиеся в BMW могли быть в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП установит полиция Алматы.







