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Два человека погибли в загоревшейся автомашине в Жамбылской области

26 Февраля 2018 17:16 620
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Два человека погибли в загоревшейся автомашине в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Очередная трагедия произошла на жамбылском участке трассы Алматы - Бишкек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Близ Кордайского перевала, неподалеку от поселка Отар Кордайского района, в 8 утра 26 февраля полностью сгорела легковая автомашина.

По предварительным данным, в ней находилось два человека и оба погибли. Причиной стало якобы лобовое столкновение с другим автомобилем.

Информация об этом распространена в социальных сетях. Видео сняли очевидцы, проезжавшие по трассе Алматы - Бишкек.

Видео трагического происшествия комментируют пользователи: «Всему вина узкая дорога, а поток машин там очень большой, не раз ездил по этой дороге, опасная...». «Очень узкая и опасная трасса!».

На запрос корреспондента МИА «Казинформ» в ДВД Жамбылской области информацию с дорожно-транспортным происшествием на трассе региона и гибелью двоих человек подтвердили. Однако подробности пока не разглашают.

 

 

 

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Ключевые слова: Жамбылская область, ДТП,
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Автор:

Галина Скрипник

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