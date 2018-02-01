Два человека погибли в загоревшейся автомашине в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Очередная трагедия произошла на жамбылском участке трассы Алматы - Бишкек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Близ Кордайского перевала, неподалеку от поселка Отар Кордайского района, в 8 утра 26 февраля полностью сгорела легковая автомашина.
По предварительным данным, в ней находилось два человека и оба погибли. Причиной стало якобы лобовое столкновение с другим автомобилем.
Информация об этом распространена в социальных сетях. Видео сняли очевидцы, проезжавшие по трассе Алматы - Бишкек.
Видео трагического происшествия комментируют пользователи: «Всему вина узкая дорога, а поток машин там очень большой, не раз ездил по этой дороге, опасная...». «Очень узкая и опасная трасса!».
На запрос корреспондента МИА «Казинформ» в ДВД Жамбылской области информацию с дорожно-транспортным происшествием на трассе региона и гибелью двоих человек подтвердили. Однако подробности пока не разглашают.
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