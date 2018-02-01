Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Алматинской области
26 Февраля 2018 21:20 150
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Авария произошла в понедельник на 102 километре автотрассы Алматы-Бишкек.
Подробности ДТП, произошедшего вблизи Жамбылского района, не уточняются. Пять человек с различными травмами госпитализированы в больницу. Двое скончались на месте происшествия.
По информации областного ДВД, по данному факту в настоящее время ведется следствие, уточняются детали аварии.
Автор: Самал Қабышева
Ключевые слова: ДТП, Алматинская область, Происшествия,
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