Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла в понедельник на 102 километре автотрассы Алматы-Бишкек.



Подробности ДТП, произошедшего вблизи Жамбылского района, не уточняются. Пять человек с различными травмами госпитализированы в больницу. Двое скончались на месте происшествия.

По информации областного ДВД, по данному факту в настоящее время ведется следствие, уточняются детали аварии.



Автор: Самал Қабышева