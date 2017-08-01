Два автогола забили футболисты «Астаны» в матче против «Селтика»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Два гола в свои ворота забили футболисты «Астаны» в матче с шотландским «Селтиком», передает sports.kz

Свои ворота поразили Постников на 32 минуте матча (1:0) и Шитов - на 88-й минуте (5:0).



Окончательный итог матча - «Селтик» (Селтик, Шотландия) - «Астана» (Астана, Казахстан) 5:0 (2:0).



Представляем вашему вниманию статистику матча Лиги Чемпионов «Селтик» - «Астана» - 5:0.

Голы: Постников автогол 32 (1:0), Синклер 42 (2:0), Синклер 60 (3:0), Форрест 79 (4:0), Шитов автогол 88 (5:0)

Предупреждения: Браун 42, Тирни 49 - Постников 6, Логвиненко 63, Шитов 69



«Селтик»: Гордон, Шимунович, Биттон, Браун, Гриффитс, Синклер, Рогич (Макгрегор 63), Нчам, Лустиг, Форрест (Армстронг 82), Тирни

«Астана»: Мокин, Шитов, Кляйнхайслер, Мужиков (Граховац 82), Томасов (Муртазаев 77), Маевский, Твумаси, Логвиненко (Бейсебеков 66), Кабананга, Постников, Шомко



Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)



16 августа. Глазго. «Селтик Парк».

Голы: 5 - 0

Удары в створ: 3 - 2

Удары мимо: 3 - 5

Блокировано: 2 - 3

Штанги и перекладины: 0 - 0

Угловые: 4 - 6

Офсайды: 3 - 3

Владение мячом: 63% - 37%

Точность передач: 86% - 74%

Пасы: 583 - 321

Точные передачи: 500 - 237

Отборы: 47 - 51

Желтые карточки: 2 - 3

Фолы: 9 - 21.