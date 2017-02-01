Два аспекта Послания выделил ученый-философ из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Декан факультета философии и психологии Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, доктор философских наук, профессор Байжол Карипбаев отметил два аспекта Послания, как наиболее важные для студенчества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отличается своей конкретикой и адресным содержанием. Самое главное - оно может быть воспринято каждым гражданином персонифицировано. Человек любой деятельности найдет свое воплощение, свой путь поиска идентификации в этом Послании», - прокомментировал Карипбаев.

По словам ученого, ему самого ближе всего стали строки Послания, связанные с необходимостью формирования критического мышления у молодых людей.

«К сожалению, иногда приоритетом высшего образования становится просто презентация знаний. На самом деле необходимо вырабатывать у студентов навыки самообразования. В этом смысле критическое мышление является потребностью времени. Это дает способность самоанализа, самоактуализации, - отметил представитель вуза. - Сегодняшние студенты - это завтрашние будущие руководители. Те, кто будет определять политику в экономике, в социальной сфере. От их навыков зависит, как это будет воплощаться. Поэтому большая ответственность ложится на нас, преподавателей, и вообще на систему образования».

Карипбаев заведует лабораторией комплексного изучения современной религиозной ситуации в Казахстане. Не удивительно, что вторым важным моментом в Послании эксперт считает вопросы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом.

«Надо не просто бороться, а что-то противопоставить этим угрозам. В этом смысле расширение факторов многообразия воплощений социальной жизни для молодых людей, увеличение возможностей реализовать себя в малом и среднем бизнесе - очень важная мера, - полагает ученый-философ. - Это снижает шансы разного рода вербовщиков, вовлекающих молодежь в неформальные, нетрадиционные религиозные течения. На мой взгляд, это действенное оружие».

По мнению эксперта, каждый казахстанец должен произвести модернизацию в своей жизни, в собственном опыте.

«В этом смысле вопрос о поиске казахстанской идентичности снимается сам собой. При успешной эффективной реализации Послания мы получаем четкий ответ на вопрос, кто такой казахстанский народ, какое место на мировой арене он занимает и будет занимать», - заключил Карипбаев.