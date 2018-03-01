ДТП произошло рядом с Генпрокуратурой РК
19 Марта 2018 12:31 1552
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичном проспекте Мәңгілік ел рядом с Генеральной прокуратурой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы ДВД Астаны, ДТП совершено около 8:30 утра. Предварительно, водитель автомашины Volkswagen Passat, следуя по проспекту Мәңгілік Ел в сторону улицы Достык, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение марки Honda, следовавшего со встречного направления прямо.
В результате, водитель Volkswagen Passat был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями, после оказания медпомощи, был отпущен домой. Сотрудниками полиции составлен административный протокол в отношении этого водителя по статье 610 КоАП РК.
Ключевые слова: ДТП, Астана, Происшествия,
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