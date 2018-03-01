ДТП произошло рядом с Генпрокуратурой РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичном проспекте Мәңгілік ел рядом с Генеральной прокуратурой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Астаны, ДТП совершено около 8:30 утра. Предварительно, водитель автомашины Volkswagen Passat, следуя по проспекту Мәңгілік Ел в сторону улицы Достык, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение марки Honda, следовавшего со встречного направления прямо.

В результате, водитель Volkswagen Passat был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями, после оказания медпомощи, был отпущен домой. Сотрудниками полиции составлен административный протокол в отношении этого водителя по статье 610 КоАП РК.