Друг погибшего Сафара Шакеева назвал сына в его честь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенческий друг Сафара, который живет в США, решил назвать своего новорожденного сына Ронан Сафар Хармон, об этом на своей странице в Facebook сообщил композитор Еркеш Шакеев.

«С Новым годом, дорогие друзья! Хочу поделиться радостной вестью: 22 декабря в Америке, в городе Сими-Вэлли (Калифорния) в семье Вагнера Хармона - студенческого друга моего сына Сафара, родился сын, которого он назвал в честь своего друга - Ронан Сафар Хармон. Для нашей семьи это стало очень радостным и знаковым событием, именно в этот день, 26 лет назад, мы с моей супругой обручились. Поздравляем и благодарим Вагнера (Wagner Lane Harman) и его семью за этот подарок и признание того, каким светлым и любящим человеком был наш сын, как он согревал и вдохновлял близких ему людей, и какой добрый след он оставил в сердцах тех, кого коснулась его короткая, но яркая жизнь. Желаю всем счастья и больше радостных дней!», - говорится в сообщении.

Напомним, Сафар Шакеев трагически погиб летом 2016 года, тело молодого человека удалось найти только лишь спустя две недели в реке Есентай, в Алматы. По данным полиции, смерть наступила в результате несчастного случая.