Dream Team самых спортивных чиновников составили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Самых спортивных чиновников Жамбылской области определил информационно-аналитический портал «Ec-sport.kz». При этом учитывались вклад в развитие спорта в регионе, решение вопросов финансирования и деятельности местных клубов, посещение спортивных мероприятий, встречи с командами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт портала.

Список сборной из 11 самых спортивных чиновников и функционеров (по подобию футбольной команды) возглавил «капитан» аким области Карим Кокрекбаев. По мнению «Ec-sport.kz», его заслуга в том, что он вывел волейбольный клуб «Тараз» в лидеры Национальной лиги чемпионата страны. Будучи руководителем областной федерации волейбола, сумел создать боеспособный клуб, который совершил чудо - за два года команда из аутсайдера высшей лиги превратилась в победителя, завоевала путевку в Национальную лигу, стала чемпионом страны. Сегодня волейбольный клуб «Тараз» успешно выступает в Национальной лиге, стал крепким коллективом, с которым вынуждены считаться фавориты турнира. Отмечается, что Кокрекбаев сам часто выходит на волейбольную площадку, принимая участие в товарищеских играх.

Кроме того, как пишет портал «Ec-sport.kz», аким области уделяет большое внимание развитию футбольного клуба «Тараз». Именно по его инициативе в клуб приглашен титулованный тренер Ваит Талгаев, перед которым поставлена задача вернуть команду в Премьер-лигу чемпионата страны. В прошлом году аким неоднократно встречался с коллективом команды, когда клуб балансировал на грани вылета из лиги сильнейших. После одной из таких встреч, когда ФК «Тараз» возглавлял Юрий Максимов, команда получила хорошую встряску и одержала несколько побед подряд. Но в итоге «Тараз» так и не сумел удержаться в Премьер-лиге.

«Аким области стал хорошим мотивирующим фактором для местных спортсменов, регулярно принимая у себя олимпийцев и победителей международных турниров, что весьма вдохновляет спортсменов, - отмечает портал. - Так, до начала Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро глава региона несколько раз встречался с рекордсменкой Зульфией Габидуллиной, оказавшейся единственной, кто принес стране золото Паралимпиады. По его просьбе для Зульфии Габидуллиной был построен дом возле Дворца спорта «Тараз-Арена». Он также уделяет внимание ватерпольной команде «Айша-биби» - единственному казахстанскому клубу, принимающему участие в сильнейшей российской лиге».

Частый гость на спортивных мероприятиях в регионе - первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков. Именно он торжественно открывает и закрывает многие международные и республиканские спортивные мероприятия, которые проходят в Таразе и районах области. Помимо этого, Б. Орынбеков - болельщик ФК «Тараз», часто посещает матчи команды.

Спортивную сферу региона курирует заместитель акима области Ерканат Манжуов, с удовольствием принимающий участие в спортивных акциях. Он регулярно проводит пресс-конференции, посвященные старту крупных международных спортивных форумов. Одной из его главных заслуг, по мнению «Ec-sport.kz» является доступность спортивных арен для жамбылцев.

Руководитель областного управления физкультуры и спорта Гамлет Кайнарбеков вполне соответствует своему амплуа, пишет портал. При нем спортивное ведомство Жамбылской области показывает весьма достойные результаты. Строятся спортивные площадки и поля, население подключается к массовому спорту, атлеты приносят медали Паралимпийских и Олимпийских игр, международных и республиканских турниров. Гамлет Кайнарбеков всегда готов прийти на помощь подопечным, ведь он сам - спортсмен, мастер спорта по борьбе, понимает суть тренировочного процесса и необходимость проведения сборов. Высокие результаты жамбылских спортсменов - во многом его заслуга.

Областному управлению внутренней политики так или иначе приходится соприкасаться с проводимыми крупными мероприятиями в сфере спорта, поскольку данное ведомство практически всегда привлекается к организации форумов. Его руководитель Рахия Турмаханбетова - частый посетитель спортивных турниров и соревнований. В то же время управление само выступает в качестве организатора и инициатора интересных спортивных соревнований. Так, в прошлом году прошла крупная областная спартакиада среди НПО, в которой приняли участие более 20 команд. При непосредственной организации госоргана проходят спартакиады среди СМИ.

Один из спортивных функционеров, руководитель частной компании Алимбек Жумабаев не раз доказывал делом свою любовь к спорту, пишет портал. Неоднократно выступал главным спонсором традиционного международного турнира по вольной борьбе памяти Д. Конаева, с солидным призовым фондом. А. Жумабаев уделяет внимание юношескому спорту, возглавляя областную федерацию вольной борьбы. Также он спонсирует городскую футбольную команду «Альтаис» и сам нередко выходит на поле.

Президент ФК «Тараз» Махамбет Дуйсембаев работает на одном из самых важных участков жамбылского спорта. Заслуженный тренер РК, мастер спорта РК по вольной борьбе, самбо, дзюдо, в прошлом он возглавлял областное спортивное ведомство.

«Мы уже говорили о чудесном взлете волейбольного клуба «Тараз», - пишет ИА портал «Ec-sport.kz». - А вот селекционную работу в клубе проводит его президент Андрей Савченко, который сумел убедить сильных легионеров выступать за южную команду. Кроме того, в клубе налажена система взаимодействия между опытными игроками и молодежью - сплав опыта и молодости уже не раз доказывал свою состоятельность. Отметим, что А. Савченко сам любит играть в волейбол, гандбол и футбол. И ему легче понять потребности игроков, создавая для них комфортные условия».

Клуб бокса «Жамбыл», которым руководит чемпион мира по боксу среди профессионалов Марат Мазимбаев, поставляет достойных спортсменов в сборную республики и в ПК «Астана». Молодые боксеры выигрывают медали национального первенства и международных турниров. Ведет ребят к победам Марат Мазимбаев. Он не просто решает организационные вопросы, но и делится на тренировках своим бесценным опытом.

Еще один меценат, ратующий за спорт, считает портал, - это глава ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров. Команда химиков успешно выступает в чемпионате города. По инициативе М. Искандирова построен спортивный комплекс для работников «Казфосфата».

И замыкает список сборной самых спортивных чиновников спортсменка, чемпионка и просто красавица Оксана Борисюк. Чемпионка Азии по спортивной акробатике О. Борисюк отвечает сегодня за весь городской спорт. Практически ежедневно в Таразе проводятся спортивные соревнования, организация которых лежит на ее хрупких плечах. Но О. Борисюк не только справляется с возложенными на нее функциями, но и сама поддерживает прекрасную физическую форму, пишет информационно-аналитический портал «Ec-sport.kz».