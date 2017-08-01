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Дожди с грозами ожидаются на севере и востоке Казахстана

Дожди с грозами ожидаются на севере и востоке Казахстана
18 Августа 2017 06:42 128

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 18 августа по-прежнему находится под влиянием антициклона, в связи с этим сохраняется погода без осадков, сообщает Казгидромет.

На севере и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможен град, в ночные и утренние часы ожидается туман. Местами ожидается усиление ветра.

В Акмолинской, Карагандинской областях ожидается местами гроза, возможен град, ночью и утром - туман, днем - усиление ветра до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ночью - туман, днем - гроза, возможен град.

В Павлодарской области местами - гроза, ветер 15-20 м/с, ночью местами туман.

В Восточно-Казахстанской области местами гроза, ночью туман, днем ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Костанайской области - ночью местами туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, ночью Алматинской, днем Кызылординской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с, в Алматинской области с грозой.

В Атырауской, на большей части Алматинской, Западно-Казахстанской, местами Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара.

 

 

Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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