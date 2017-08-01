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Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в некоторых регионах РК

Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в некоторых регионах РК
15 Августа 2017 02:03 274

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на севере ночью и утром туман. На западе, юго-западе, севере Казахстана - погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами - туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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