Дожди с грозами и град ожидаются 12 августа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, туман, лишь на западе ожидается погода без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в отдельных районах туман.

В Акмолинской области местами возможен град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ожидается град, шквал, ночью местами усиление ветра 18-23 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Кызылординской, Актюбинской областях, днем в Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.