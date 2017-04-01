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Дожди ожидаются на юге и в центре Казахстана во вторник

Дожди ожидаются на юге и в центре Казахстана во вторник
11 Апреля 2017 02:35 155

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов в республике ожидаются местами осадки, в южной части и в центре пройдут дожди.

По данным РГП «Казгидромет», местами ожидается туман, в южной части и в центре гроза, усиление ветра. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем- гроза.

В Кызылординской области местами гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области днем местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

Днем в Акмолинской, Алматинской областях усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ночью ожидается местами туман.

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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