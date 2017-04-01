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Дожди ожидаются на большей части Казахстана в среду

Дожди ожидаются на большей части Казахстана в среду
12 Апреля 2017 07:31 181

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов в республике в среду ожидаются местами осадки (преимущественно дождь), в южных регионах - грозы, усиление ветра, туман, сообщает РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. 

В Южно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

 

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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