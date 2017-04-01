Дожди и усиление ветра ожидаются в некоторых регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, где сохранится погода без осадков, лишь на юге, юго-западе и северо-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге - гроза, сообщает РГП «Казгидромет».

Днем в Южно-Казахстанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области - местами гроза. В Кызылординской области днем местами ожидается гроза. В Костанайской, Карагандинской, ночью и утром, в Восточно-Казахстанской, днем в Мангыстауской области местами ожидается туман.