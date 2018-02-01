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Довыборы в маслихат Алматы: Зарегистрированы 6 кандидатов в депутаты

28 Февраля 2018 18:04 482
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Довыборы в маслихат Алматы: Зарегистрированы 6 кандидатов в депутаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пройдут выборы депутатов городского маслихата по двум избирательным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выборы депутатов маслихата города Алматы состоятся 25 марта. Председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова на брифинге сообщила, что выборы пройдут по избирательным округам №12 и №24, где один из депутатов выбыл из-за приговора, второй - в связи с переходом на государственную должность.

С 25 января по 24 февраля 2018 года продолжался важный этап избирательной кампании - этап выдвижения.

«Всего кандидатами в депутаты маслихата города Алматы вместо выбывших было выдвинуто 15 человек. Из них путем самовыдвижения - 12, от партии «Нұр Отан» - 2, от партии КНПК - один. 27 февраля, согласно календарному плану, закончился срок регистрации кандидатов в депутаты. По состоянию на 00.00 часов 28 февраля 2018 года из 15 выдвинувшихся ранее кандидатов 6 человек сняли свою кандидатуру по собственному желанию, один человек снят с регистрации согласно закона «О выборах в Республики Казахстан», двум кандидатам отказано в регистрации в виду непредоставления полного пакета необходимых документов. Таким образом, на сегодняшний день свою предвыборную кампанию продолжают 6 зарегистрированных кандидатов, по 3 кандидата на каждый округ»,- рассказала Жанна Асанова.

Из 6 кандидатов 5 мужчин, 1 женщина, все имеют высшее образование, из них 2 человека - техническое, 2-экономическое, 1- педагогическое, 1- юридическое. По роду деятельности 3 человека - предприниматели, 1- преподаватель в колледже, 1- руководитель дошкольной организации, 1- руководитель общественной организации. Средний возраст кандидатов в депутаты маслихата- 42 года.
Согласно нормам закона, начиная с 00.00 часов 28 февраля и до 00.00 часов 23 марта 2018 года кандидаты проводят предвыборную агитацию.

 

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Ключевые слова: Алматы, Другие государственные органы, Выборы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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