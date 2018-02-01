Довыборы в маслихат Алматы: Зарегистрированы 6 кандидатов в депутаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пройдут выборы депутатов городского маслихата по двум избирательным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы депутатов маслихата города Алматы состоятся 25 марта. Председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова на брифинге сообщила, что выборы пройдут по избирательным округам №12 и №24, где один из депутатов выбыл из-за приговора, второй - в связи с переходом на государственную должность.

С 25 января по 24 февраля 2018 года продолжался важный этап избирательной кампании - этап выдвижения.

«Всего кандидатами в депутаты маслихата города Алматы вместо выбывших было выдвинуто 15 человек. Из них путем самовыдвижения - 12, от партии «Нұр Отан» - 2, от партии КНПК - один. 27 февраля, согласно календарному плану, закончился срок регистрации кандидатов в депутаты. По состоянию на 00.00 часов 28 февраля 2018 года из 15 выдвинувшихся ранее кандидатов 6 человек сняли свою кандидатуру по собственному желанию, один человек снят с регистрации согласно закона «О выборах в Республики Казахстан», двум кандидатам отказано в регистрации в виду непредоставления полного пакета необходимых документов. Таким образом, на сегодняшний день свою предвыборную кампанию продолжают 6 зарегистрированных кандидатов, по 3 кандидата на каждый округ»,- рассказала Жанна Асанова.

Из 6 кандидатов 5 мужчин, 1 женщина, все имеют высшее образование, из них 2 человека - техническое, 2-экономическое, 1- педагогическое, 1- юридическое. По роду деятельности 3 человека - предприниматели, 1- преподаватель в колледже, 1- руководитель дошкольной организации, 1- руководитель общественной организации. Средний возраст кандидатов в депутаты маслихата- 42 года.

Согласно нормам закона, начиная с 00.00 часов 28 февраля и до 00.00 часов 23 марта 2018 года кандидаты проводят предвыборную агитацию.