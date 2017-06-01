Довезший иностранца за 40 тысяч тенге таксист уволен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водитель такси, который довез иностранца за 40 тысяч тенге от аэропорта до гостиницы, уволен с места работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления пассажирского транспорта Бекмырзу Игенбердинова.

«По итогам того факта, который случился с иностранцем, с водителем расторгнуты отношения. Он уже не работает в соответствующем таксомоторном парке», - сообщил он.

По словам Игенбердинова, вскоре в Астане будет введен единый тариф для всех служб такси.

«Провели дополнительно, пригласили всех руководителей таксомоторных компаний, проговорили. Сегодня мы уходим на условный единый тариф, подписываем соглашение между нами и таксомоторными компаниями, где тариф не должен превышать какую-то базовую величину», - сказал Игенбердинов.

Он подчеркнул, что данная информация будет размещена на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах для того, чтобы иностранцы понимали, сколько стоит проезд до конкретного места назначения.