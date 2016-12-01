Досудебное расследование проводится по факту крушения Су-27 близ Талдыкоргана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная военная прокуратура начала досудебное расследование по факту крушения истребителя Су-27.

По данному факту Главной военной прокуратурой начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

«Под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры С.А. Сырлыбаева создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия.

О результатах досудебного расследования и принятом процессуальном решении проинформируем дополнительно.

Напомним, 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от Талдыкоргана, в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27 воинской части 21751 Министерства обороны Республики Казахстан, летчику удалось катапультироваться.