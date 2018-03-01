Доступных кредитов для начинающих бизнесменов станет больше - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что количество казахстанцев, которые смогут получить доступные кредиты для открытия своего дела, увеличится до 14 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения наиболее эффективным является механизм предоставления льготных микрокредитов. В 2017 году было выделено всего 7 200 микрокредитов на сумму 32 млрд тенге, при этом еще 5 тыс. человек, обучившихся по проекту «Бастау бизнес», не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела. В 2018 году будет выделено дополнительно 20 млрд тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 млрд тенге», - сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.



По словам Главы государства, благодаря увеличению объема кредитования, охват микрокредитованием составит 14 тыс. человек, то есть в два раза превысит уровень 2017 года. «Думаю, что это стоящая работа. Эту работу следует активно продолжать в следующие годы, в ходе развития. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело. Хотел бы подчеркнуть, что это особенно важно для сельской местности, развития предпринимательства на селе», - отметил Нурсултан Назарбаев.