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Доступных кредитов для начинающих бизнесменов станет больше - Президент РК

5 Марта 2018 12:45 958
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Доступных кредитов для начинающих бизнесменов станет больше - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что количество казахстанцев, которые смогут получить доступные кредиты для открытия своего дела, увеличится до 14 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения наиболее эффективным является механизм предоставления льготных микрокредитов. В 2017 году было выделено всего 7 200 микрокредитов на сумму 32 млрд тенге, при этом еще 5 тыс. человек, обучившихся по проекту «Бастау бизнес», не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела. В 2018 году будет выделено дополнительно 20 млрд тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 млрд тенге», - сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.

По словам Главы государства, благодаря увеличению объема кредитования, охват микрокредитованием составит 14 тыс. человек, то есть в два раза превысит уровень 2017 года. «Думаю, что это стоящая работа. Эту работу следует активно продолжать в следующие годы, в ходе развития. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело. Хотел бы подчеркнуть, что это особенно важно для сельской местности, развития предпринимательства на селе», - отметил Нурсултан Назарбаев.

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Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Президент Казахстана,
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Автор:

Дамир Байманов

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