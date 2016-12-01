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Досрочно прекращены полномочия депутата Мухтара Тиникеева

Досрочно прекращены полномочия депутата Мухтара Тиникеева
28 Декабря 2016 10:37 827

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Мухтара Тиникеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная избирательная комиссия республики вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Мухтара Тиникеева», - отметил член Центральной избирательной комиссии РК Марат Сарсембаев на пленарном заседании Мажилиса.

Депутаты проголосовали за удовлетворение заявления Мухтара Тиникеева в ходе пленарного заседания Мажилиса РК.

Как сообщалось, 27 декабря в Мажилисе состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором было рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева, в котором он попросил извинения  за случившееся и сообщил, что официально подал заявление в ЦИК о сложении им депутатских полномочий. Совет, рассмотрев все обстоятельства случившегося, согласился с данным решением.

Напомним, недавно  в интернете распространилось видео, в котором Тиникеев во время застолья выяснял отношения с другим депутатом.

 

 

Ключевые слова: Мажилис,
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