Досрочно прекращены полномочия депутата Мухтара Тиникеева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Мухтара Тиникеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная избирательная комиссия республики вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Мухтара Тиникеева», - отметил член Центральной избирательной комиссии РК Марат Сарсембаев на пленарном заседании Мажилиса.

Депутаты проголосовали за удовлетворение заявления Мухтара Тиникеева в ходе пленарного заседания Мажилиса РК.

Как сообщалось, 27 декабря в Мажилисе состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором было рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева, в котором он попросил извинения за случившееся и сообщил, что официально подал заявление в ЦИК о сложении им депутатских полномочий. Совет, рассмотрев все обстоятельства случившегося, согласился с данным решением.

Напомним, недавно в интернете распространилось видео, в котором Тиникеев во время застолья выяснял отношения с другим депутатом.