Дорогу Щучинск-Зеренда достроят в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018 году в Казахстане будет вестись реализация 23 автодорожных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека.

Выступая на заседании Правительства, министр сообщил, что 22 из 23 проектов являются переходящими с прошлого года, а 10 из них реализуются за счет займов международных финансовых институтов.

По информации пресс-службы, в целом за счет займов будет продолжена реализация проектов общей протяженностью 2 900 км: Актобе-Кандыагаш-Макат - 455 км, Жетыбай-Жанаозен - 73 км, Узынагаш-Отар - 96 км, Бурылбайтал-Курты - 85 км, Атырау-Астрахань - 274 км и планируется начать реализацию проекта Балхаш-Бурылбайтал - 297 км, Талдыкорган-Усть-Каменогорск - 763 км, Калбатау-Майкапшагай - 415 км, Мерке-Бурылбайтал - 266 км, Юго-Западный обход Астаны - 33 км, Курты-Бурылбайтал - 143 км.

По итогам года планируется открыть движение на 528 км, в частности по проекту Центр-Восток (участок Астана-Щидерты) - 233 км; Центр-Юг (Темиртау-Караганда) - 45 км; Уральск-Каменка - 35 км; Бейнеу-Акжигит - 85 км; Алматы-Талдыкорган (участок обход города Сарканд) - 16 км; обход поселка Кордай - 19 км; Астана-Петропавловск-граница РФ (на Курган) - 20 км; Таскескен-Бахты - 20 км, Щучинск-Зеренда - 20 км, Талдыкорган-Усть-Каменогорск - 20 км, Калбатау-Майкапшагай - 9 км, Юго-Западный обход Астаны - 6 км.

«В текущем году дополнительно будут выделены 60 млрд тенге на паритетной основе из республиканского и местного бюджетов, с доведением объема финансирования до 150 млрд тенге. Данные меры позволят охватить ремонтными работами свыше 4 тыс км и к 2025 году улучшить состояние местной сети в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%. На сегодня 66% в хорошем и удовлетворительном состоянии», - проинформировал он.

Между тем, ранее министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек озвучил сроки внедрения системы взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос.