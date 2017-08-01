Дорогу от Монголии до Восточного Казахстана предложили сократить

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Губернатор Баян-Улгийского округа Гылымхан Айп в ходе встречи с акимом ВКО Даниалом Ахметовым предложил сократить дорогу от границы Монголии до Восточного Казахстана, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Сейчас, чтобы попасть в Казахстан, жителям Монголии приходится пересекать сразу две границы, что крайне неудобно, особенно при транспортировке грузов. Решение этой проблемы Гылымхан Айп видит в строительстве трассы, которая напрямую соединит Баян-Улгийский район с Восточным Казахстаном.



«Сейчас имеются проблемы в логистике, приходится пересекать сначала российскую границу, только затем казахстанскую. Однако есть дорога, протяженностью 200 километров, ранее по ней перегоняли скот. Если проложить трассу на этом участке, то это позволит быстрее и комфортнее добираться до места назначения, а главное, будет способствовать увеличению товарооборота между двумя регионами», - сказал Гылымхан Айп.



По словам Даниала Ахметова, идея о сокращении пути является важной, и со стороны Восточного Казахстана будут приложены все усилия на решение проблемы.